تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية رشوة شركة السكر لـ 8 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل محاكمة كل من المتهمين محمد عبد الحميد طنطاوي، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف مدير عام الشئون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى رجل أعمال، لاتهامهم جلسة في قضية رشوة شركة السكر لجلسة 8 ديسمبر المقبل لعدم وجود قاعة للمحاكمة فارغة بمحكمة القاهرة الجديدة.

عقدت المحاكمة فى التجمع الخامس، بعد تنحى محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالباقي أمين سليم، لاستشعارها الحرج، بعد أن سبقها وتنحت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الستار عن محاكمة المتهمين أيضا.

تضم قائمة المتهمين في القضية كلا من محمد عبد الحميد طنطاوي، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشؤون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى، رجل أعمال، حيث يواجه المتهمان الأول والثاني تهمة تقاضي 2 مليون جنيه، و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما يساعده على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال وتسهيل شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول، عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه بتسلم مبلغ 260 ألف جنيه بداخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رؤساء النيابة، مع المتهم الثاني، مدير الشؤون المالية، الذي حصل على مبلغ 629 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.