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حريق محدود في مقر حزب «الإخوان» بمصراتة شرقي ليبيا

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حريق محدود في مقر حزب «الإخوان» بمصراتة شرقي ليبيا حريق محدود في مقر حزب «الإخوان» بمصراتة شرقي ليبيا
قالت وكالة الأنباء الليبية إن حريق شب، مساء السبت، في مقر حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، فـرع مصراتة، شرقي البلاد. وأضافت الوكالة أن الحريق لم تعرف أسبابه بعد، مشيرة إلى أن الخسائر الناجمة عنه كانت «محدودة»، ولم يتم فقدان شيء من مقر الحزب، ولم يتم تدمير أي من تجهيزاته أو أثاثه.  يذكرأن ليبيا تشهد حاليا أزمة سياسية نشبت، مؤخرا، بين حزب «العدالة والبناء» ورئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إثر زيارة أجراها الأخير للقاهرة، الأسبوع الماضي، واعتبرها الحزب «مباركة» لما يصفه بـ«الانقلاب العسكري» في . لكن «زيدان» رد على ذلك قائلا، في تصريحات صحفية عقب عودته لطرابلس، الجمعة الماضي، قادما من مصر بعد زيارة استغرقت 3 أيام، إن زيارته «تقتضيها المصلحة الوطنية في ليبيا، فالأمن القومي الليبي مرتبط بمصر، وهناك 7 آلاف طالب ليبي يدرسون بمصر، فضلا عن وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين»، معتبراً أن «ما حدث فى مصر شأن داخلي لاعلاقة لليبيا به».

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