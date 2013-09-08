«خان»: السينما الحالية «هوجة وهتعدى»

كتب : صفوت دسوقى الأحد 08-09-2013 09:29

وصف المخرج الكبير محمد خان الأفلام السينمائية المنتشرة بدور العرض المصرية حالياً بـ«الهوجة» التى يجب الابتعاد عن رؤيتها، مؤكداً أنه بدأ بنفسه وامتنع عن الذهاب لدور العرض وأعرب عن أمنياته بأن تسترد السينما عافيتها ويزداد مؤشر الإنتاج كما كان الوضع فى الماضى.

وبرر «خان» رأيه بأن السينما المصرية تعانى حالياً من أزمة إنتاج، فعملية البحث عن منتج متحمس لتقديم عمل فنى ملىء بالوعى أصبحت مهمة صعبة للغاية، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها البلاد، وأضاف: «السينما كما يعلم الكثيرون تعانى من أزمة كبيرة فى السنوات الأخيرة، بسبب الوضع الاقتصادى الصعب الذى أجهض الكثير من الأحلام بالإضافة إلى الظروف السياسية التى تمر بها البلاد التى تتغير كل فترة وأخرى».

وتوقع «خان» أنه لو حدث انتعاش فى حركة الإنتاج لأصبح أمام الجمهور فرصة كبيرة للاختيار والمفاضلة، بين العديد من الأفلام، خصوصاً أن هناك نوعاً واحداً من الأفلام سائداً الآن هو خط الكوميديا التى تهدف إلى الإضحاك فقط بهدف تخفيف الضغط السياسى، مما يقلص الفرص أمام الجمهور للاختيار من بين أنواع مختلفة من الأفلام مثل الرومانسية والإثارة والأكشن وغيرها، خاتماً كلامه بأنه رغم ذلك «فخور بما تملكه السينما المصرية من تاريخ مشرف صاغ ملامحه نجوم كبار ومبدعون حقيقيون».