«ديانا» قُتلت مرتين!

كتب : رويترز الأحد 08-09-2013 09:29

هاجم نقاد فيلما جديدا يتناول السنوات الأخيرة من حياة الأميرة الراحلة ديانا، بما فى ذلك علاقاتها مع جراح القلب الباكستانى حسنات خان، ودودى الفايد، ووصفوا الفيلم بأنه تطفل على الحياة الشخصية، وقارنوه بمسلسلات تليفزيونية قليلة التكلفة. وتلعب ناعومى واتس، الممثلة الأسترالية بريطانية المولد، دور الأميرة، فيما يؤدى الممثل الإنجليزى نافين آندروز دور حسنات خان، جراح القلب الذى يمنح الأميرة الحب الذى تتوق إليه فى الفيلم الذى يحمل اسم «ديانا».

والفيلم، الذى كان عرض الافتتاح الخاص به فى لندن الخميس الماضى، مأخوذ عن كتاب «ديانا.. حبها الأخير»، الذى يركز على العامين الأخيرين فى حياتها ويزعم أن «ديانا» كانت على علاقة سرية مع «خان». ويركز الفيلم على تصوير اللقاءات القصيرة بين الاثنين فى المستشفيات والسيارات ومنزل خان وقصر كينجستون. وفى أغسطس، تعهد حسنات خان بأنه لن يشاهد الفيلم مطلقا قائلا إنه قائم على افتراضات ونميمة. وخلال حفل العرض الأول صرحت «واتس» لوكالة «رويترز» بأن أكثر ما يهمها رأى ابنى ديانا الأميرين ويليام وهارى فى الفيلم إذا ما شاهداه. وأضافت: «فعلا آمل أن يشعرا بأننا احترمنا ذكرى والدتهما بأفضل وسيلة ممكنة». غير أن ناقد صحيفة «جارديان»، بيتر برادشو، كتب فى تعليقه على الفيلم: «الحقيقة المؤلمة أنه بعد 16 عاما من هذا اليوم الرهيب عام 1997 تتعرض ديانا لميتة بشعة أخرى».