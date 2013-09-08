أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

«ديانا» قُتلت مرتين!

Google+ Print
«ديانا» قُتلت مرتين! «ديانا» قُتلت مرتين!

كتب : رويترز الأحد 08-09-2013 09:29

هاجم نقاد فيلما جديدا يتناول السنوات الأخيرة من حياة الأميرة الراحلة ديانا، بما فى ذلك علاقاتها مع جراح القلب الباكستانى حسنات خان، ودودى الفايد، ووصفوا الفيلم بأنه تطفل على الحياة الشخصية، وقارنوه بمسلسلات تليفزيونية قليلة التكلفة. وتلعب ناعومى واتس، الممثلة الأسترالية بريطانية المولد، دور الأميرة، فيما يؤدى الممثل الإنجليزى نافين آندروز دور حسنات خان، جراح القلب الذى يمنح الأميرة الحب الذى تتوق إليه فى الفيلم الذى يحمل اسم «ديانا».

والفيلم، الذى كان عرض الافتتاح الخاص به فى لندن الخميس الماضى، مأخوذ عن كتاب «ديانا.. حبها الأخير»، الذى يركز على العامين الأخيرين فى حياتها ويزعم أن «ديانا» كانت على علاقة سرية مع «خان». ويركز الفيلم على تصوير اللقاءات القصيرة بين الاثنين فى المستشفيات والسيارات ومنزل خان وقصر كينجستون. وفى أغسطس، تعهد حسنات خان بأنه لن يشاهد الفيلم مطلقا قائلا إنه قائم على افتراضات ونميمة. وخلال حفل العرض الأول صرحت «واتس» لوكالة «رويترز» بأن أكثر ما يهمها رأى ابنى ديانا الأميرين ويليام وهارى فى الفيلم إذا ما شاهداه. وأضافت: «فعلا آمل أن يشعرا بأننا احترمنا ذكرى والدتهما بأفضل وسيلة ممكنة». غير أن ناقد صحيفة «جارديان»، بيتر برادشو، كتب فى تعليقه على الفيلم: «الحقيقة المؤلمة أنه بعد 16 عاما من هذا اليوم الرهيب عام 1997 تتعرض ديانا لميتة بشعة أخرى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية