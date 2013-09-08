بالصور| الممثلة ماتشيكيزا تلفت الانتباه بتسريحة شعرها الغريبة في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت الأحد 08-09-2013 11:17

حضرت الممثلة ليندوي ماتشيكيزا مهرجان تورنتو السينمائي لعرض فيلم "Mandela: Long Walk to Freedom"، والذي تشارك في بطولته مع الممثل إدريس إلبا، ويحكي الفيلم قصة كفاح نيلسون منديلا.

وجذبت ماتشيكيزا الانتباه على السجادة الحمراء بسبب تسريحة شعرها الغريبة، حيث ظهرت بشعرها وهو منفوش حول وجهها من الأمام ومن الخلف.

وارتدت ماتشيكيزا فستانا ذهبيا قصيرا وحذاء، كعب عالي، لونه أسود ، وامسكت بحقيبة يد لونها أزرق في فضي.

الفيلم من إخراج المخرج جاستين شادويك ويشارك في بطولته الممثلة ناعومي هاريس الممثلة تيري فيتو والممثل جايمي بارتليت، ومن المنتظر عرضه في الـ3 من يناير2014 بجميع دور العرض بإنجلترا.