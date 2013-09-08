أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| الممثلة ماتشيكيزا تلفت الانتباه بتسريحة شعرها الغريبة في مهرجان تورنتو السينمائي

Google+ Print
بالصور| الممثلة ماتشيكيزا تلفت الانتباه بتسريحة شعرها الغريبة في مهرجان تورنتو السينمائي بالصور| الممثلة ماتشيكيزا تلفت الانتباه بتسريحة شعرها الغريبة في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت الأحد 08-09-2013 11:17

حضرت الممثلة ليندوي ماتشيكيزا مهرجان تورنتو السينمائي لعرض فيلم "Mandela: Long Walk to Freedom"، والذي تشارك في بطولته مع الممثل إدريس إلبا، ويحكي الفيلم قصة كفاح نيلسون منديلا.

وجذبت ماتشيكيزا الانتباه على السجادة الحمراء بسبب تسريحة شعرها الغريبة، حيث ظهرت بشعرها وهو منفوش حول وجهها من الأمام ومن الخلف.

وارتدت ماتشيكيزا فستانا ذهبيا قصيرا وحذاء، كعب عالي، لونه أسود ، وامسكت بحقيبة يد لونها أزرق في فضي.

الفيلم من إخراج المخرج جاستين شادويك ويشارك في بطولته الممثلة ناعومي هاريس الممثلة تيري فيتو والممثل جايمي بارتليت، ومن المنتظر عرضه في الـ3 من يناير2014 بجميع دور العرض بإنجلترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية