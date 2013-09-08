أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| فانيسا باراديز تتألق بفستان أسود في مهرجان تورنتو السينمائي

Google+ Print
بالصور| فانيسا باراديز تتألق بفستان أسود في مهرجان تورنتو السينمائي بالصور| فانيسا باراديز تتألق بفستان أسود في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت منذ 56 دقيقة

حضرت الممثلة فانيسا باراديزمهرجان تورنتو السينمائي في دورته الـ38 حيث يعرض فيلمها الجديد "Fading Gigolo".

وتألقت باراديزعلى السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود، قصير، شفاف من الأمام، وارتدت حذاء أسود مفتوح، كعب عالي، وأضافت للفستان الحلي الذهبية.

وأطلقت باراديز شعرها على كتفيها ووضعت مكياج أسود حول عينيها، وملمع شفاه لونه أحمر.

الفيلم من إخراج المخرج جون تورتورو، ويشارك في بطولته الممثلة صوفيا فيرجيرا والممثل وودي آلن، والممثل ليف شرايبر. ولم يحدد موعد عرضه في دور العرض بأمريكا حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية