بالصور| فانيسا باراديز تتألق بفستان أسود في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت منذ 56 دقيقة

حضرت الممثلة فانيسا باراديزمهرجان تورنتو السينمائي في دورته الـ38 حيث يعرض فيلمها الجديد "Fading Gigolo".

وتألقت باراديزعلى السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود، قصير، شفاف من الأمام، وارتدت حذاء أسود مفتوح، كعب عالي، وأضافت للفستان الحلي الذهبية.

وأطلقت باراديز شعرها على كتفيها ووضعت مكياج أسود حول عينيها، وملمع شفاه لونه أحمر.

الفيلم من إخراج المخرج جون تورتورو، ويشارك في بطولته الممثلة صوفيا فيرجيرا والممثل وودي آلن، والممثل ليف شرايبر. ولم يحدد موعد عرضه في دور العرض بأمريكا حتى الآن.