عمرو موسى مرشحا لرئاسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور

تقدم عمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر والمرشح الرئاسي السابق وأحد أعضاء لجنة الخمسين عن الشخصيات العامة وتنشر وكالة أنباء أونا السيرة الذاتية له.

هو السياسى والدبوماسى عمرو محمود أبو زيد موسى من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمي إلى محافظتي القليوبية والغربية، كان والده محمود أبو زيد موسى نائباً في مجلس الأمة عن حزب الوفد ولذا فقد سلك عمرو موسى السياسة وأصر على الالتحاق بكلية الحقوق منذ صغره، وبالفعل التحق بها وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 1991 وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001.

المناصب التى تقلدها :

1958: ملحق بوزارة الخارجية المصرية.

> 1958 ـ 1972 : عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة

> 1974 ـ 1977 : مستشار لدى وزير الخارجية المصري

> 1977-1981 :1986-1990 : مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية

> 1981-1983 : مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك

> 1983-1986 : سفير مصر في الهند

> 1990-1991 : مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك

> 1991-2001 : وزيرا للخارجية المصرية

> 2001-2011 : أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

> 2003 : عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

الأوسكة الحاصل عليها :

حاصل على وشاح النيل من جمهورية مصر العربية في مايو 2001

حاصل على وشاح النيلين من جمهورية السودان في يونيو 2001

حصل على عدة أوسمة رفيعة المستوى من كل من الدول التالية : الإكوادور – البرازيل – الأرجنتين – ألمانيا

ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية فى 2011 :

طرح عمرو موسى اسمه للترشح لمنصب رئيس مصر، لكنه لم ينف نيته الترشح لمنصب الرئاسة ولم يستبعده أيضاً، وترك المجال مفتوحاً أمام التوقعات، وقال إن من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن”.

وأثناء ثورة 25 يناير قام عمرو موسى بزيارة لميدان التحرير حيث يعتصم شباب الثورة، وصرح بأنه يفكر بالترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات القادمة، وقد اتخذ السيد عمرو موسى قراره النهائي بالترشح لرئاسة الجمهورية ووعد بطرح برنامجه الرئاسي فور فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وقد طالب موسى كثيراً بضرورة إنهاء الفترة الانتقالية _ فترة حكم المجلس العسكري للبلاد _ في أسرع وقت ؛إذ أن استمرار هذه الفترة الانتقالية فيه ضرر كبير على استقرار مصر وضرر على أوضاعها الاقتصادية.

وقد أجريت الانتخابات الرئاسية بالفعل في يومي 23-24 من شهر مايو عام 2012 م، إلا أن السيد عمرو موسى قد خسر في الانتخابات إذ لم يحصل سوى على 2392197 صوت، بنسبة 10.93% من إجمالي عدد الأصوات، مما يضعه في المركز الخامس بعد د.محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمون في المركز الأول والفريق أحمد شفيق في المركز الثاني وحمدين صباحي في المركز الثالث، بينما حل رابعاً د.عبد المنعم أبو الفتوح. وبعد خسارة الانتخابات لم يعتزل عمرو موسى الحياة السياسية بل صرح بكل وضوح بقبوله لنتائج الانتخابات وتقبله للهزيمة وعزمه على المضي قدماً في سبيل نهضة ورفعة البلاد ووضعها على الطريق السليم، وقد بدأ أولى الخطوات بالفعل بوضعه وثيقة سميت بوثيقة العهد وقام بعدة مشاورات مع عدد من الساسة المصريين والكتاب ورجال الدولة أمثال: د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق.. وغيرهما.

مبادرة تشكيل تحالف الأمة المصرية:

وقام عمرو موسى بإطلاق مبادرة لتشكيل تحالف الأمة المصرية، وهو تحالف يجمع عدد من الأحزاب السياسية والحركات الوطنية والثورية، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة الوطنية والشخصيات السياسية المعروفة في مصر أمثال : يحيى الجمل، أيمن نور، حسب الله الكفراوي _وزير الإسكان الأسبق_، وغيرهم..

> وقد أجرى عمرو موسى بصفته مؤسس التحالف مشاورات مع عدد من أصحاب التيارات السياسية الأخرى بهدف دعوتهم للإنضمام لتحالف الأمة المصرية وذلك في الاجتماع الذي دعا إليه أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، وكان من ضمن من حضروا هذا الاجتماع : حمدين صباحي _مؤسس التيار الشعبي المصري_ ومحمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور.

ترشيحه لرئاسة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل وصياغة الدستور 2013 :

تم ترشيح موسى رئيسًا للجنة الخمسين التى تم تكليفها بصياغة الدستور المصرى فى 2013 وذلك بالتنافس مع نقيب المحامين سامح عاشور، وتنحصر المنافسة بين سامح عاشور نقيب المحامين وعمرو موسى ، وإن كان الأول يعتمد فى ترشيحه على تأييد ممثلى شباب الثورة وحركة تمرد الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة وأيضا من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصرى.

وتعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور أولى اجتماعاتها الرسمية الأحد 8 سبتمبر 2013 بمجلس الشورى، وفقا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وذلك فى جلسة إجرائية لانتخاب رئيس اللجنة.