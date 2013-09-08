شلل مرورى بكورنيش الإسكندرية بسبب مظاهرات طلاب الثانوية العامة

رفض طلاب الثانوية العامة المقبولين بكليات الأقاليم للعام الجامعى، صباح اليوم الأحد، أمام إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى، مع استمرارهم فى قطع طريق الكورنيش البحر التفاوض مع أمن الجامعة لإنهاء تظاهرهم وفتح طريق الكورنيش مقابل النظر إلى مطالبهم.

وأكد الطلاب على استمرارهم فى مطالبهم لحين رجوع الإدارة عن قرار إغلاق التحويلات الورقية، مشيرين إلى أن جامعة الإسكندرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التى أغلقت التحويلات الورقية، وأن التحويل الالكترونى قبل 20% فقط من الطلاب المتقدمين وتجاهل الباقيين.

رددوا هتافات منها "ياللى ساكت ساكت ليه.. حولت إلكترونى ولا إيه"، و"عندنا مشكلة عايزين حلها.. ازاى البنت تبعد عن أهلها"، و"لا بديل عن فتح التحويلات".