محافظ الإسماعيلية يلتقي وفد من نقابة ‎المحامين بالمحافظة

إستقبل اللواء “أحمد القصاص” محافظ الإسماعيلية عدد من ممثلي نقابة المحامين برئاسة “نبيل عبد السلام” نقيب محامين الإسماعيلية ويأتي هذا اللقاء في اطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ الإسماعيلية مع جميع الرموز وقيادات القوى السياسية والحزبية والائتلافات الشبابية و الشعبية.

ناقش المحافظ عددا من المشاكل مع المحامين منها حريق مجمع المحاكم وصعوبة العمل فى المجمع التعليمى المقر البديل ومطالبهم بسرعة توفير الأعتمادات اللازمة لأصلاحه مؤكدا أنه يرحب بكافة الأراء والمقترحات والأفكار التي تهدف الى خدمة المصلحة العامة ومصلحة المواطن الاسماعيلى والمساهمة في بناء مصر الجديدة بالإضافة الى النقد البناء واحترام كافة الأراء المطروحة وأضاف أن تلك المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج الى تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية والسياسية من أجل عبور تلك الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر كما أكد على كامل التقدير والاحترام لجميع النقابات المهنية ودورها الفعال والحقيقى في احداث التنمية الحقيقية والملموسة على أرض مصر ومؤكدا أن مصلحة وأمن مصر ومواطنيها فوق كل اعتبار.

و من جهته أكد “نبيل عبد السلام” نقيب محامين الإسماعيلية وممثلى النقابة الذين شاركوا في حضور اللقاء على أن النقابة تؤكد على وقوفها جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي وكافة التيارات السياسية يدا في يد من أجل النهوض بهذا البلد وتفعيل دور النقابة في المشاركة الحقيقية وتحقيق التواصل مع المواطنيين حتى نصل الى بر الأمان.

حضر اللقاء “صافى خليل” وكيل نقابة المحامين و”منتصر كامل” مراد عضو مجلس النقابة و”مصطفى محمد مدنى” أمين صندوق النقابة و”مجدى امام” عضو النقابة و”طارق عيد فرغلى” و”طارق عبد الحليم”.