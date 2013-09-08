صناديق زجاجية لتصويت أعضاء لجنة الخمسين على الرئيس ونوابه

كثف حرس مجلسى الشعب والشورى استعدادتهم الأمنية عبر البوابة “4″الالكترونية التى سيدخل منها الاعضاء بسياراتهم ، تم وضع بوابتين الكترونيتين لتفتيش الاعضاء والموظفين والماره قبل العبور الى القاعه الرئيسية المخصصة لعقد جلسات اللجنة .

فيما عقدت لجنة العشرة لتعديل الدستور والتى اعدت المسودة الاولية للتعديلات الدستورية اجتماعا لها منذ لحظات وذلك لتحديد مهامهم فى المرحلة المقبله اتساقا مع القرار الجمهورى الذى خول اللجنة القيام بدور استشارى للجنة الخمسين .

فى السياق ذاته استعدت القاعه الرئيسية لمجلس الشورى لاستقبال الاعضاء .وتم تخصيص المقاعد المعروفه للوزراء لاعضاء لجنة العشرة .

ويرأس الاجتماع اليوم الدكتور عبدالجليل مصطفى كونة اكبر الاعضاء سنا ،وينتخب الاعضاء رئيسا دائما ونائب او اكثر للجنة ،ومرشح للرئاسة كل من عمرو موسى وسامح عاشور .

وجهزت الامانة العامة للمجلس صناديق زجاجية واستمارات للاعضاء بها خانة لرئيس اللجنة ونوابة ويتم فرزها والاعلان عنها فور الانتهاء من التصويت.

تبدأ الجلسة الاجرائية والتى سيرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى اكبر الاعضاء سنا بكلمة ستوجه الى الاعضاء ، ثم تجرى الانتخبات على مقعد الرئيس .