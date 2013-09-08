هيثم محمدين بعد إخلاء سبيله: القمع لم ولن يرهبنا

كتب : سارة محمد منذ 36 دقيقة

وجه هيثم محمدين، المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين، رسالة شكر إلى "ثائرات وثوار مصر الجدعان" بحسب وصفه، عقب إخلاء سبيله بالأمس من نيابة السويس.

وأضاف محمدين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أشكركم جميعا يا ثائرات ويا ثوار مصرالجدعان ويا رفاق النضال في كل مكان على تضامنكم، الفضل كل الفضل لكم في تحرير المعتقلين".

وتابع أنه "لا يمكن لكلمات أن تعبر عما أشعر به من سعادة بحبكم وتقدير لمواقفكم، لكم كل التحية يا رفاق الثورة وأثق كل الثقة أن القمع لم ولن يرهبنا".

جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة بالسويس قررت إخلاء سبيل هيثم محمدين بدون أي ضمانات، بعد التحقيق معه في عدد من التهم الموجهة له في مقدمتها الانضمام وتأسيس تنظيم سري. وكان القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين تم إلقاء القبض عليه الخميس الماضي بتهمة حيازة منشورات لتنظيم سري، بكمين الـ109 بطريق السويس القاهرة الصحراوي.