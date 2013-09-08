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الطيب ينعي فقيدي الأزهر عبد الفتاح الشيخ ورمضان عبد الودود

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الطيب ينعي فقيدي الأزهر عبد الفتاح الشيخ ورمضان عبد الودود الطيب ينعي فقيدي الأزهر عبد الفتاح الشيخ ورمضان عبد الودود

كتب : وائل فايز منذ 17 دقيقة

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس هيئة كبار العلماء، فقيد الأزهر الدكتور عبد الفتاح الشيخ ،عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، الذي وافاه الأجل المحتوم، وقد شغل - رحمه الله تعالى - مناصب عديدة منها: رئيس جامعة الأزهر الأسبق وقد صدر له العديد من الأعمال العلمية، وشارك في كثير من المؤتمرات والهيئات العلمية، ومؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، والرابطة العالمية لخرِّيجي الأزهر.

كما نعى الأزهر، الدكتور رمضان عبد الودود عبد التواب، الأستاذ المتفرغ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وأشاد الأزهر بدوره في مجال نشر العلم وتعليمه، داعيا الله أن يرحم الفقيد وأن يتغمده بواسع فضله وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وتلاميذه من طلاب العلم الصبر الجميل، وأن يعوض الأمة الإسلامية عنه خيرا.

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