تصاميم بروح "الهيب هوب" من Alexander Wang

في اليوم الثَّالث من أيَّام أسبوع الموضة، كنَّا موعودين بعرض عصريّ ومتجدد كما اعتدنا من المصمم الشَّهير Alexander Wang .

وبحضور بعض نجوم الموسيقى، مثل: Miguel , Solange Knowles، و Kanye West، قدَّم المصمم مجموعة صيف 2014 بتصاميم شبابيَّة تحكي أناقة الشَّباب، حيث ركَّزت المجموعة على جانبين أساسيين كان أحدهما: الطَّابع الرياضيّ العمليّ الذي عرف به المصمم، إضافةً إلى دقَّة التَّفاصيل التي جعلته يتسلَّم منصب المدير الإبداعيّ لدار الأزياء الفرنسيَّة العريقة " Balenciaga".

كما أنَّ الإكسسوارات هي أبرز ما أثار اهتمامنا في هذه المجموعة، حيث تميَّزت الحقائب بتصاميم عمليَّة جميلة، أمَّا الأحذية فكانت بكعب عريض ومريح، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر القفازات الجلديَّة التي حملت اسم Wang عليها.

شاهدي بعض ما قدَّم المصمم Alexander Wang في أسبوع الموضة من مجموعة صيف 2014.