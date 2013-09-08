عرض خاص للسجَّادة الحمراء من Monique Lhuillier

تكرر اسم المصممة "مونيك لولييه- Monique Lhuillier" على السجَّادة الحمراء في السنوات الأخيرة, وعلى الرُّغم من أنَّ معظم النَّجمات يواجهن صعوبة في نطق اسمها غالبًا، إلا أنَّ أناقة تصاميمها جعلت منه اسمًا يُسمع باستمرار.

كنَّا نتطلَّع لرؤية تصاميم Monique Lhuillier لربيع وصيف 2014؛ لعلمنا المسبق أنَّ النَّجمات سيتسابقن على ارتداء ما ستعرضه في أسبوع الموضة، وقد جاءت المجموعة كما توقَّعناها أنيقة, أنثويَّة, متجددة.

استخدمت المصممة أقمشة الدانتيل النَّاعم بألوان صيفيَّة منعشة، وقد أعجبنا بشدَّة بطريقة تناغم الألوان مع بعضها البعض في هذه المجموعة، حيث بدت ألوان الميتاليك رائعة مع اللون الأحمر.

وبالنِّسبة للتَّصاميم, فقد تنوَّعت بين فساتين السَّهرة الأنيقة والأزياء النهاريَّة ذات التَّصاميم النَّاعمة، كما لفتنا الرداء الطَّويل الذي غطَّى بعض التَّصاميم، وتراقص خلف العارضات بطريقة أنيقة وناعمة.

نحن متأكِّدون من أننا سنرى هذه المجموعة بكثرة على السجَّادة الحمراء قريبًا. فمن برأيك ستكون أول من ترتديها من بين النَّجمات؟