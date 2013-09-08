أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

موقع إلكتروني لأمانة الشرقية ضد الاختراق

Google+ Print
موقع إلكتروني لأمانة الشرقية ضد الاختراق موقع إلكتروني لأمانة الشرقية ضد الاختراق

 سعيد الباحص (الدمام)

يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قريبا الصفحة الإلكترونية الجديدة لموقع أمانة المنطقة الشرقية بعد تطويرها على الرابط (www.e-amana.gov.sa www.eamana.gov.sa) وذلك باستخدام تطبيقيات الشير بوينت (share point) من شركة مايكروسوفت والتي تعتبر من أشهر البرامج في تطبيقات البوابات والصفحات الإلكترونية والتي تعتمد على تقنية web2.0 وتمثل الواجهة الرئيسية لموقع أمانة المنطقة الشرقية وتعتمد على بنية تحتية قوية تحتوي على أنظمة حماية ومكونة من أجهزة جدران نارية وتطبيقات وأجهزة حماية تحمي صفحات الويب من الهجمات الإلكترونية وأجهزة موزع احمال ونظام حفظ البيانات المركزية لقواعد البيانات والتطبيقات بالكامل لضمان استمرارية العمل.ويحتوي الموقع على خدمات إلكترونية متعددة، على سبيل المثال: خدمة الشكاوى والبلاغات الإلكترونية والتي تمكن للمواطن من فتح بلاغ من الموقع الإلكتروني بإرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية بتدوين العنوان ومكان المشكلة والمرسل، وخدمة الأنظمة الحكومية الإلكترونية (الشؤون الإدارية والمالية) ونظام المعاملات الإلكتروني وأيضا نظام رخص البناء والرخص المهنية الإلكترونية، إلى جانب نظام العقود الاستثمارية واللوحات الدعائية وغيرها من الخدمات الأخرى.وستطلق أمانة المنطقة الشرقية بنهاية شهر ذي الحجة خدمة تطبيق الأجهزة الكفية «تواصل» والتي من خلالها يمكن تقديم الخدمات الإلكترونية وتنزيل التطبيق على الأجهزة الذكية والتعامل مع كافة خدمات الأمانة والاطلاع على آخر المستجدات للأخبار وغيرها من الخدمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية