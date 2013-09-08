موقع إلكتروني لأمانة الشرقية ضد الاختراق

سعيد الباحص (الدمام)

يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قريبا الصفحة الإلكترونية الجديدة لموقع أمانة المنطقة الشرقية بعد تطويرها على الرابط (www.e-amana.gov.sa www.eamana.gov.sa) وذلك باستخدام تطبيقيات الشير بوينت (share point) من شركة مايكروسوفت والتي تعتبر من أشهر البرامج في تطبيقات البوابات والصفحات الإلكترونية والتي تعتمد على تقنية web2.0 وتمثل الواجهة الرئيسية لموقع أمانة المنطقة الشرقية وتعتمد على بنية تحتية قوية تحتوي على أنظمة حماية ومكونة من أجهزة جدران نارية وتطبيقات وأجهزة حماية تحمي صفحات الويب من الهجمات الإلكترونية وأجهزة موزع احمال ونظام حفظ البيانات المركزية لقواعد البيانات والتطبيقات بالكامل لضمان استمرارية العمل.ويحتوي الموقع على خدمات إلكترونية متعددة، على سبيل المثال: خدمة الشكاوى والبلاغات الإلكترونية والتي تمكن للمواطن من فتح بلاغ من الموقع الإلكتروني بإرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية بتدوين العنوان ومكان المشكلة والمرسل، وخدمة الأنظمة الحكومية الإلكترونية (الشؤون الإدارية والمالية) ونظام المعاملات الإلكتروني وأيضا نظام رخص البناء والرخص المهنية الإلكترونية، إلى جانب نظام العقود الاستثمارية واللوحات الدعائية وغيرها من الخدمات الأخرى.وستطلق أمانة المنطقة الشرقية بنهاية شهر ذي الحجة خدمة تطبيق الأجهزة الكفية «تواصل» والتي من خلالها يمكن تقديم الخدمات الإلكترونية وتنزيل التطبيق على الأجهزة الذكية والتعامل مع كافة خدمات الأمانة والاطلاع على آخر المستجدات للأخبار وغيرها من الخدمات.