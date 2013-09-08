تعليم الشرقية يوجه بإيجاد مبنى بديل للابتدائية الأولى في العوامية

عكاظ (القطيف)

بحثت إدارة التربية و التعليم في المنطقة الشرقية في لقاء مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة جمعية العوامية الخيرية تغيب طالبات المدرسة الابتدائية الأولى . ووعد مندوب إدارة التربية والتعليم برفع تقرير للجهات المختصة لاتخاذ حلول سريعة . وشدد اللقاء على ضرورة العمل الجاد على حل المشكلة التي تعاني منها أكثر من 500 أسرة وهي تعيش كل يوم هاجس القلق لما تراه من بؤس ا?طفال في عدم توفر مدرسة منذ العام الماضي كبديل لمدرستهم السابقة المتصدعة، وغير الصالحة للدراسة بحسب ما ذكروا.وأبدت الأمهات تخوفهن الشديد على بناتهن لتواجد هن في مبنى متهالك يخلو من مقومات السلامة، مشيرات إلى أن المبنى يحوي مدرسة ابتدائية، وثانوية سبق أن سقطت منه قطع أسمنتية .وقالت زينه علي والدة إحدى الطالبات: إن الحل البديل والمعقول يكمن في استغلال مدرسة قائمة متوقفة منذ أكثر من سبعة أعوام وهي جديدة ويمكن ا?نتهاء منها خلال شهرين، حيث إنها في المراحل النهائية لكن تعثر المشروع أخر استغلالها. وكانت نحو 500 طالبة من طالبات المدرسة الابتدائية الأولى في بلدة العوامية في محافظة القطيف، تغيبن عن مقاعدهن الدراسية نتيجة عدم ملاءمة مبنى المدرسة الابتدائية الثانية المنقولات له في وقت سابق