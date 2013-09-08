ضباب الفجر يتسبب في تصادم 4 مركبات بلا خسائر

هليل الشمري (بقيق)

غطى فجر الضباب الكثيف أمس الأول أجزاء واسعة من محافظة بقيق وطرقها السريعة خصوصا على الطريق السريع الرابط مع الدمام. كثافة الضباب بدأت منذ الفجر حيث انعدمت فيه الرؤية ما أربك حركة السير على كافة الطرق وأسفر ذلك عن وقوع حادث تصادم عنيف بين 4 سيارات على على طريق العقير ــ العيون وعلى متنها 11 شخصا ولم تسجل خسائر في الأرواح وباشرت دورية من المرور تفاصيل الحادث وتحقيقاته.وفي ذات السياق، أكدت إدارة مرور محافظة الأحساء وإدارة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية على كافة السائقين في الطرق السريعة أخذ الحيطة والحذر خصوصا في مثل هذه الأيام والأيام المقبلة التي تتغير فيها الأجواء المناخية وتتقلب فجأة بين الفينة والأخرى إلى جانب ضرورة الاهتمام بأمن وسلامة المركبة وتفقد احتياجاتها دوريا حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.في الأثناء، حذرت الرئاسة العامة للأرصاد في بيان لها أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالضباب والتي وصلت إلى أقل من (2 كلم) خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة والتي شملت الدمام والخبر والظهران وبقيق والأحساء. من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في مكتب التنبؤات الجوية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام إن سماء المنطقة الشرقية تتعرض في هذه الفترة الحالية إلى تقلبات جوية وقد بدأ تراكم الضباب عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة وبلغ الضباب كثافته ما بين الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة فجرا بعد منتصف الليل فيما بدأ بالتلاشي الساعة الرابعة فجرا.