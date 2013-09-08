بالصور| الآلاف في الفاتيكان يصلون من أجل سلام سوريا

بابا الفاتيكان: العنف والحرب لا يؤديان للموت.. إنما هما لغة الموت

كتب : سارة سعيد منذ 2 دقيقة

استجابة لدعوة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، تجمع أمس عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس بروما للصلاة والصوم من أجل السلام في سوريا والشرق الأوسط والعالم، ورفع المصلين أعلام سوريا يعلنون رفضهم التدخل المسلح في سوريا.

كما انضم لهم ملايين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، في كنائس لبنان وباريس وغيرها من الدول التي شاركت للصلاة من أجل سلام سوريا.

وقال بابا الفاتيكان، خلال القداس الذي استمر لمدة 5 ساعات، "إن العنف والحرب لا يؤديان للموت، إنما هما لغة الموت".