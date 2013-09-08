دار المعارف تنظم ندوة حول السلام الاجتماعي

تنظم دار المعارف اليوم الأحد منتدى السلام والتنمية برئاسة الدكتور كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة ونائبه أحمد شاهين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأمين عام المنتدى الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى.

ويحضر المنتدى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور صديق عفيفى نائب رئيس حزب الجبهة والدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس حزب مصر والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر وعدد كبير من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة.

وصرح الدكتور علاء رزق أن المنتدى سيناقش سبل تحقيق السلام الاجتماعى فى المجتمع فى ظل الأحداث الارهابية التى يتعرض لها المجتمع.