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النيابة تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي لضحايا الحرس الجمهوري والنصب التذكاري

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النيابة تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي لضحايا الحرس الجمهوري والنصب التذكاري النيابة تتسلم التقرير النهائي للطب الشرعي لضحايا الحرس الجمهوري والنصب التذكاري

تسلمت نيابة الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابة تقارير الطب الشرعى النهائية الخاصة بالضحايا الذين لقوا مصرعهم فى احداث دار الحرس الجمهورى وأمام النصب التذكارى ، حيث أكدت التقارير أن القتلى فارقوا الحياة إثر تعرضهم لطلقات نارية حية فى الرأس والبطن والصدر بعد إصابتهم بنزيف داخلى حاد.

وأوضحت التقارير أن مجموعة من المجنى عليهم فارقوا الحياة فى الحال وعقب إصابتهم بقرابة 5 دقائق بسبب تعرضهم لإصابات مباشرة فى الرأس والقلب، بينما لقى آخرون مصرعهم بعدما فشلت محاولات إسعافهم فى غرف الرعاية المركزة داخل المستشفيات التى نقلوا إليها.

ةكما أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح باستعجال تقارير المعمل الجنائى الخاص بالأسلحة وفوارغ الطلقات النارية ، وتواصل نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة التحقيق مع 700 متهماً تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق .

واسندت النيابة الى المتهمين تهم القتل ،والتحريض على القتل و التحريض على احداث العنف التى حدثت أمام الحرس الجمهورى والنصب التذكارى ،والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.

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