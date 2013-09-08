القبض على قيادي إخواني وشيخ خفر و4 آخرين بتهمة اقتحام وإحراق منشآت شرطية بالفيوم

ألقت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش، فجر السبت، القبض على قيادي إخواني وشيخ خفر وخراط و3 آخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقرار من نيابة الفيوم لاتهامهم باقتحام وحرق منشآت شرطية وسرقة محتوياتها. كانت الحملات التي قادها اللواء الشافعي محمد حسن، مدير أمن الفيوم، قد داهمت منزل عبدالله رمضان حسن، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وألقت القبض عليه لاتهامه في اقتحام وإشعال النيران في نقظة شرطة الحامول. كما ألقت القبض على محمد سيد عبدالتواب، خراط، ومحمود إبراهيم لاتهامهما في اقتحام وإشعال النيران في إدارة شرطة النجدة وسرقة محتوياتها والتعدي بالضرب على الضباط والأفراد وضبطت بحوزة الثاني بندقية آلية تسليح ميري. وتمكنت الحملات من إلقاء القبض على شيخ خفر قرية قصر الباسل علي شعبان عبدالحافظ و2 آخرين هما محمد توفيق علي، وعبدالرحمن علي رشاد، لاتهامهما في اقتحام وإشعال النيران في كمين الطيور، وسرقة محتوياته، وأسلحة ميرية.

شبكةعيونالإخبارية

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