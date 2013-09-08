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النيابة الإدارية تحيل 3 مهندسين بحي الشرابية للمحاكمة التأديبية

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النيابة الإدارية تحيل 3 مهندسين بحي الشرابية للمحاكمة التأديبية النيابة الإدارية تحيل 3 مهندسين بحي الشرابية للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار صبحى الطوخى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية 3 مهندسين بحى الشرابية للمحاكمة لإتهامهم بتسهيل بناء برج سكنى فى حارة “ضيقة “بدون ترخيص.

وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة خلال عام خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون مما ترتب عليه الاضرار بالمال العام.

وتبين من تحقيقات عبد العظيم أشرف وكيل النيابة أن المهندسة رباب عبد الفتاح بإدارة التنظيم بمنطقة إسكان حى الشرابية تراخت عن المرور والإبلاغ عن أعمال البناء المخالفة فى حارة أحمد مصطفى المتفرعة من شارع مهمشة بالشرابية مما أدى إلى هدم أحد العقارات وبناء برج سكني مكانه متجاوز قيود الإرتفاع وبدون ترخيص بالمخالفة للقانون .

وجاء بأوراق القضية أن المهندس أسامة عبد السلام مدير إدارة التنظيم تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات البرج السكنى وأكدت النيابة أن المهندس طارق عبد الوهاب مدير تنظيم الحى أهمل فى الإشراف والرقابة على أعمال المتهم الثانى مما أدى إلى إرتكابه المخالفات وبناء برج سكنى بدون ترخيص متجاوزاً قيود الارتفاع رغم كونه مقام فى إحدى الحارات الضيقة.

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