محمد بن راشد يشارك طلاب مدارس الدولة في أول يوم دراسي

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" طلاب مدارس الدولة في أول يوم دراسي لهم.

وقال سموه عبر صفحته على "تويتر" سعدت بمشاركة طلابنا أول يوم دراسي ومشاركتهم رفع العلم في طابور الصباح في بداية عام دراسي ملىء بالأمل والتفاؤل.

وقال ايضا أن طلابنا هم بناة الغد ..ومدارسنا هي مصانعهم ..ومستقبلنا بيد أبنائنا.. وطوابير الصباح هي طوابير الناجحين والمنجزين في المستقبل القريب وأقول لجميع الطلاب والطالبات ..اجعلوا بداية عامكم الدراسي مليئة بالعزيمة والإرادة ..فنجاحكم وتفوقكم شرف لكم وفخر لأهلكم وتقدم لدولتكم.

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