باكستان تفرج عن 7 من قادة «طالبان»

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 09:34

أعلنت باكستان، صباح أمس، الإفراج عن سبعة من الأفغان من مسئولى حركة «طالبان»، فى إجراء يهدف إلى مساعدة عملية السلام فى أفغانستان المجاورة. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، فى بيان رسمى لها: إنه «من أجل تسهيل عملية المصالحة الأفغانية، تفرج باكستان عن سبعة معتقلين من (طالبان)، هم: منصور داد الله، سعيد والى، عبدالمنان، كريم آغا، شير أفضل، غل محمد، محمد زاى». وأضافت الوزارة فى بيانها: «باكستان أفرجت عن 26 من ناشطى (طالبان) فى 2012». وتأتى هذه الخطوة قبل أيام من زيارة تستمر يومين سيقوم بها الرئيس الأفغانى حميد كرزاى إلى باكستان؛ حيث سيلتقى للمرة الأولى رئيس الوزراء الجديد نواز شريف. كان «كرزاى» قد طلب من باكستان، القريبة من «طالبان»، مساعدته على بدء حوار مباشر مع المتمردين لإنهاء حرب مستمرة منذ 12 سنة فى بلده.