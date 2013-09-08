دول "ألبا" تدين الهجوم المحتمل على سوريا

كتب : أ ف ب منذ 19 دقيقة

دانت الدول التسع في "ألبا"، وهي كتلة إقليمية لاتينية أميركية أسستها فنزويلا وكوبا، "بشدة"، أمس، احتمال حصول تدخل عسكري في سوريا، وأعلنت إرسال مساعدات إنسانية إلى اللاجئين السوريين في لبنان.

وجاء في بيان تلاه في كراكاس، أمينها العام، رودولفو سانز، أن مجلس التحالف البوليفاري لشعوبنا في أميركا (ألبا) "يدين بشدة أي عمل أن نية للتدخل عسكريا في سوريا".

وأضاف أن ألبا تطلب من الولايات المتحدة "الامتناع عن القيام باي اعتداء عسكري أو تهديد باستعمال القوة ضد الشعب والحكومة" في سوريا، متهمة واشنطن باللجوء إلى نفس الاستراتيجية ضد النظام السوري التي استعملتها في ليبيا والعراق ومصر.

وقررت من جهة أخرى إرسال طائرة محملة بالمواد الغذائية الأسبوع المقبل إلى اللاجئين السوريين في لبنان.

وتضم ألبا معظم الدول التي يحكمها اليسار المتطرف مثل فنزويلا وكوبا والإكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا والتي تشهد علاقاتها توترا مع الولايات المتحدة.