واصف: توقعات بارتفاع أسعار الذهب غدا تأثرا بالارتفاعات العالمية

قال إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع أن يحدث تذبذب كبير فى أسعار الذهب بداية تعاملات الأسواق غدا الاثنين، وذلك بسبب ترقب جلسة الكونجرس الأمريكى لمناقشة الحرب على سوريا، والمقرر انعقادها غدا.

وأضاف واصف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أى قرار ناتج عن الاجتماع سيؤثر فى أسعار البترول، ومنها إلى أسعار الذهب، مشيرا إلى أن هناك توقعات بزيادات محققة، خاصة بعد إغلاق محال الذهب يوم الجمعة على ارتفاع 3 جنيهات، ليصل سعر الجرام 280 جنيها لعيار 21.

وأشار إلى أن الأسواق تعمل بصورة طبيعية على مستوى كافة المحافظات، إلا أن حالة الركود هى المسيطرة على قطاع الذهب بالكامل، كما أشار إلى أن سعر الجرام عيار 18 بلغ 240 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 بـ320 جنيها، وسعر الجنيه الذهب بلغ 2240 جنيها.