أخبار عاجلة

خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

وزير يصدر قراراً واللى بعده يلغيه: وراء كل «قنديل».. «ببلاوى»

Google+ Print
وزير يصدر قراراً واللى بعده يلغيه: وراء كل «قنديل».. «ببلاوى» وزير يصدر قراراً واللى بعده يلغيه: وراء كل «قنديل».. «ببلاوى»

كتب : جهاد مرسى منذ 26 دقيقة

«انسف حمامك القديم»، هو الشعار الذى ترفعه كل حكومة، فيما يتعلق بالقرارات التى اتخذتها التى سبقتها، كآفة مصرية أصيلة، يتحمل تبعاتها دائماً المواطن وحده.

أكثر من قرار تم تعطيله أو إلغاؤه من قِبل وزراء حاليين، بعد أن أقرته حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة، آخرها قيام وزارة بشراء 180 ألف طن قمح روسى ورومانى، من خلال المناقصات العالمية، وذلك بعد إلغاء قرار إيقاف الاستيراد، الذى اتُخذ فى عهد الوزير السابق، فضلاً عن إعادة صرف حصة الزيت التموينى المخلوط، الموزّعة على البطاقات التموينية، بما يخالف أيضاً نهج الوزير السابق، الأمر الذى تسبّب فى تأخر صرف حصة الزيت التموينى للمواطنين.

لم يكن الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوحيد الذى سلك هذا النهج، حيث قام صابر عرب، وزير الثقافة، بتصحيح القرارات التى اتخذها الوزير السابق علاء عبدالعزيز، بعودة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيساً لدار الأوبرا المصرية، وكل من رئيسى الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب.

كما أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، قراراً بإلغاء قرار المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، بإطلاق اسم المستشار أحمد مكى على إحدى قاعات وزارة العدل، وألغى أيضاًَ أسامة صالح وزير الاستثمار، قرار الوزير السابق، بإقالة المهندس يحيى حسين من منصبه مديراً لمركز إعداد القادة، وغيرها من القرارات.

الدكتور سمير مرقص، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أكد أنه من المفترض أن تتسم قرارات أى وزارة بالاستقرار، وألا يتعرّض المواطن إلى مفاجآت، مشيراً إلى أن تضارب القرارات الذى نعيشه، يؤكد أن من تولى السلطة فى بعض الأوقات، لم يكونوا فى مستوى المسئولية. أضاف «مرقص» أن الفترة الماضية شهدت قرارات اقتصادية مشوبة بالسياسة، بالرغم من أنه من المفترض الفصل بينهما، ومن أشهر القرارات المتضاربة، تأكيد أحد الوزراء على زيادة الدعم واستمراره، ثم جاء وزير آخر مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، وبعدها اقترح وزير ثالث استبدال الدعم العينى بالنقدى، وهى ثلاث سياسات متضاربة، كما كان وزراء سابقون يؤيدون فكرة تنفيذ القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية، ثم جاء وزراء آخرون يؤيدون قيام الدولة بتلك المشروعات، رغم العجز المالى الشديد.

«لا بد من مساءلة المسئولين الذين اتخذوا قرارات غير صائبة»، قالها «مرقص»، موضحاً أنه من حق المواطن أن يعرف لماذا صدرت هذه القرارات؟ حتى يقتنع أنها تُتخذ بناءً على أسس علمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)