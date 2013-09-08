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الرأس الأخضر تغتال أحلام التوانسة في بلوغ مونديال 2014

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الرأس الأخضر تغتال أحلام التوانسة في بلوغ مونديال 2014 الرأس الأخضر تغتال أحلام التوانسة في بلوغ مونديال 2014

لقطة من مباراة تونس والرأس الأخضر أمس

ودَع التونسي منافسات التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل، بعد هزيمته المفاجئة في عقر داره أمام ضيفه منتخب الرأس الأخضر (0-2) في اللقاء الذي جرى بينهما مساء أمس السبت  في الجولة  قبل الأخيرة من التصفيات.

ويعود الفضل  في فوز الرأس الأخضر التاريخي للمدافع غاي راموس الذي أحرزهدفي اللقاء في الدقيقتين الـ (36 و 42).

وانتزع منتخب الرأس الأخضر بهذا الفوز بطاقة العبور إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014، بعد أن تصدر قائمة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما احتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ليخرج من المنافسة وسط خيبة أمل كبرى للجماهير التونسية.

ويتأهل إلى الدور الحاسم الذي يقام بنظام مباراتي ذهاب وإياب، أبطال المجموعات العشر على أن تحصل المنتخبات الخمسة الفائزة على بطاقات القارة الخمس إلى البرازيل 2014.

وفى شان متصل ودفعت هزيمة تونس مدربها نبيل معلول لإعلان استقالته بعدما فشل في تحقيق الهدف من وجوده.

ودخلت تونس المباراة التي أقيمت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية وهي في الصدارة بفارق نقطتين عن الرأس الاخضر وكانت في حاجة للتعادل فقط لحجز مكان ضمن عشرة منتخبات ستتنافس في الدور الأخير في التصفيات الإفريقية.

لكن منتخب الرأس الأخضر فجر المفاجأة وتغلب على تونس على أرضها وأمام جماهيرها ليخطف بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة.

وتصدرت الرأس الأخضر المجموعة برصيد 12 نقطة وتلتها تونس في المركز الثاني ولها 11 نقطة.

رويترز

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