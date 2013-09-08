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محافظ الإسكندرية يلتقى بحزب الدستور لبحث مشكلات الإقليم

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محافظ الإسكندرية يلتقى بحزب الدستور لبحث مشكلات الإقليم محافظ الإسكندرية يلتقى بحزب الدستور لبحث مشكلات الإقليم

التقى اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، مصطفى سعيد، القائم بأعمال أمين عام حزب الدستور بالإسكندرية، وذلك فى إطار عدة لقاءات يعقدها اللواء المهدى مع عدد من القوى السياسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الحزب محل تقدير كبير من المحافظة.

وتناول اللقاء نقاشا حول مشاكل المحافظة، وإمكانية مساعدة حزب الدستور فى حلها واستعداد شباب الحزب للمشاركة فى بعض الحملات والمبادرات التى سوف تقوم بها المحافظة.

ومن أهم المشاكل والمواضيع التى تم طرحها: القمامة، كيفية تنشيط السياحة والباعة الجائلين. وأشار المحافظ إلى أنه مدرك تماما للانتشار الجغرافى للحزب بالإسكندرية.

فيما أكد مصطفى استعداد الحزب لأن يكون حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية للدولة وجموع المواطنين فى الشارع السكندرى.
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