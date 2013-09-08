تكريم أبناء المعلمين فى المرحلة الثانوية والجامعة باللجنة النقابية بالفيوم

كرمت اللجنة النقابية للمعلمين ببندر الفيوم، أمس السبت، أبناء المعلمين المتفوقين، فى المرحلة الثانوية العامة والأزهر الشريف والدبلومات الفنية، وبلغ عددهم "65 طالبا وطالبة"، والمتفوقين من خريجى الجامعات، وبلغ عددهم " 62 خريجا".

حضر الحفل محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم وياسر أحمد إبراهيم أمين صندوق النقابة الفرعية ومحمد ماجد مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية وأحمد عبد التواب أمين صندوق اللجنة النقابية ببندر الفيوم وناصر عدس عضو اللجنة النقابية للمعلمين ببندر الفيوم وجميع أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين ببندر الفيوم.

يأتى هذا الحفل استمرارا لخطة اللجنة النقابية لتشجيع أبناء المعلمين وتكريمهم على ما بذلوه من جهد على مدار الأعوام الدراسية السابقة، وحافزا لهم على مسايرة الحياة التعليمية والعملية القادمة بمزيد من التفوق والنجاح.

وأشاد نقيب المعلمين بالفيوم خلال كلمته بدور المعلم فى تنشئة هذه الأجيال وبذل الجهد والوقت والمشقة من أجل أن يقدم للمجتمع طاقات بشرية إبداعية تنهض بالمجتمع وتضع مصر وسط الدول الصناعية والعلمية والتكنولوجية الكبرى.

ومن جانبه، وجه محمد ماجد رسالة شكر وتقدير إلى أبناء المعلمين والمعلمين على جهدهم الكبير حتى وصلوا إلى هذا التكريم والتمييز، مشيداً بدور النقابة الرائد فى هذه المجالات التربوية والخدمية التى تكمل دور الجهاز التنفيذى فى العملية التعليمية من أجل مصلحة العلمية التعليمية.

يذكر أن اللجنة النقابية للمعلمين ببندر الفيوم كرمت فى الأسبوع الماضى أبناء المعلمين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية وبلغ عددهم "332 طالبا وطالبة".

كما ستقوم اللجان النقابة الأخرى بالإدارات التعليمية بتكريم أبناء اللجنة هذا الأسبوع حتى تكتمل البهجة والسعادة على وجوه أبناء المعلمين وأسرهم بجميع مراكز المحافظة.