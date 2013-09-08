إهمال علاج السنط التناسلى قد يسبب أورام سرطانية

يسأل أحد القراء.. أعانى من وجود سنط ظهر لى عند فتحة الشرج نتيجة ممارسة تمت منذ عام وقمت بعمل عملية جراحية مرتين وظهر مرة أخرى لكن لا يوجد ألم وإنما أنا ممتنع عن الزواج حتى لا أضر أحد بهذا المرض إلا بعد التأكد من الشفاء التام لأنى قرأت أنه قد أتسبب للزوجة فى المستقبل بمرض سرطان الرحم فهل يمكن التخلص التام من السنط والشفاء التام منه ؟

يجيب الدكتور مجدى عشماوى، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بطب الإسكندرية قائلا: السنط التناسلى هو فيروس سببه فيروس ويعيش فى الأماكن التناسلية فقط، حيث من مميزاته أنه لا يعيش سوى على الأعضاء التناسلية فقط غير أنواع السنط الأخرى وطريقة العدوى بالتلامس من خلال الممارسة الجنسية وإذا أصيب الجهاز التناسلى للمرأة ينتج عنه سرطان عنق الرحم ويمكن الشفاء منة تماما بالكى بالتبريد ويحتاج لعدة جلسات، حيث يمكن أن نقوم بإزالة السنط الموجود على سطح الجلد ويبقى الفيروس موجود فى طبقات الجلد فيعاود ظهوره مرة أخرى نظرا لأن الفيروس موجود ولم يتم القضاء عليه تماما من أول جلسة لذلك لابد من عمل عدة جلسات للقضاء على الفيروس بشكل نهائى.

وهناك عدة أنواع من السنط فهناك السنط الذى يظهر فى اليدين والقدمين وهذا النوع يتم إزالته بالكى بالتبريد ولكن سهل القضاء علية ولكن السنط التناسلى يحتاج عدة الجلسات وقد يكون مصحوبًا بعدوى تناسلية أخرى مثل مرض الإيدز والزهرى والسيلان، حيث إن ضعف جهاز المناعة لدى الإنسان تؤدى إلى سهولة نقل العدوى وعدم الشفاء منه وعودته مرة أخرى.

لذلك ننصح بعمل التحاليل اللازمة للكشف عن مدى إصابة المريض بأى أمراض تناسلية أخرى أو أمراض ضعف المناعة.

ويقول الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة والجلدية أن هذا السنط طالما أنه فى هذا المكان فإنه يعتبر غير معدٍ للزوجة لأن العدوى تتم بالتلامس وبالتالى تكون معدية للزوجة إذا وجدت فى منطقة العانة أو القضيب ويفضل إجراء تحاليل فحص الدم للأمراض التناسلية المعدية والتى تسمى "V.D.R. L" مع الذهاب إلى جراح لاستئصالها بطريقة صحيحة مع الامتناع عن الممارسات الجنسية الخاطئة.

ويؤكد أن هناك ثلاث طرق للعلاج إما من خلال المس الموضعى بمواد كيميائية أو بالتبريد أو الاستئصال عن طريق الجراحة.

ويمكن اختيار الوسيلة المناسبة بالتشخيص حيث إنه إذا كان عدد السنط قليل يمكن التخلص منة بالمس بالمواد الكيماوية، حيث يتم اختيار الوسيلة المناسبة للعلاج طبقا لمكان تواجد السنط وعدد السنط الموجود.

ويختلف السنط التناسلى عن السنط الجلدى الذى يظهر فى اليدين أو القدمين وهو يظهر نتيجة الفيروس المسبب له والذى يسمى "هيومان بابلوما فيروس".

وننصح المريض بضرورة علاجه بطريقة صحيحة لتجنب الإصابة بأورام سرطانية فى هذه المنطقة مستقبلا.