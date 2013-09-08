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قبول 360 متدربا بتقنية جازان للفصل التدريبي الأول

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قبول 360 متدربا بتقنية جازان للفصل التدريبي الأول قبول 360 متدربا بتقنية جازان للفصل التدريبي الأول

 حسين محه (جازان)

اعتمدت الكلية التقنية بجازان مؤخرا قبول عدد (360) متدربا في مختلف التخصصات، من إجمالي الراغبين بالالتحاق بالكلية من خريجي الثانوية العامة بالمنطقة للفصل التدريبي الأول للعام 1434/1435هـ.أوضح ذلك عميد الكلية التقنية بجازان موسى بن حمد الأمير، مشيرا إلى أن الأقسام المتاحة تشمل التقنية الميكانيكية (محركات ومركبات) والتقنية الإدارية والتقنية الإلكترونية والتقنية الكهربائية وتقنية حماية البيئة، حيث بدأ جميع المتدربين المستمرين والمستجدين تدريبهم من أول يوم تدريبي، وتم تفعيل الفصول الافتراضية لجميع المتدربين المستجدين مع مطلع هذا الفصل التدريبي في المقررات العامة لإحداث نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب.وأشار العميد الأمير إلى أن هذه البرامج تسهم وبشكل قوي في تمكين هذه الشريحة من المتدربين من مسار هواياتهم والمهن، التي تدربوا عليها، وذلك من خلال انخراطهم في سوق العمل الغني بمتطلباته في المنطقة وغيرها.

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