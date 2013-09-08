1.8 مليار لنظافة «العروس»

كشف وكيل أمانة جدة للخدمات المهندس علي الغامدي عن توقيع تسعة عقود بقيمة مليار وثمانمائة مليون ريال لإزالة النفايات المتكدسة في الأحياء، سعيا وراء بيئة صحية في مختلف مناطق «العروس» عبر المتابعة الميدانية اليومية من قبل مختصين بالإدارة والبلديات الفرعية، وتوزيع حاويات سعة 240 لترا على المنازل لمناطق الفلل سكن أسرة واحدة أو أسرتين، لتلبس جدة حلة زاهية قريبا. وأكد الغامدي أن مرحلة الإحلال بدأت مؤخرا واستمرت لمدة شهرين للتسليم والاستلام بين الشركات القديمة والجديدة، وواجهت الأمانة تحديات كبيرة جدا بسبب تقصير بعض الشركات القديمة فى أداء الخدمات على وجهها الأكمل خلال تلك الفترة، رغم وجود لجان للمتابعة الدقيقة لحل المشاكل التى طرأت وتفادي العواقب غير الجيدة، مؤكدا أن مستوى النظافة بالمدينة بدأ في التحسن بدءا من الاستلام الفعلى للشركات الجديدة التي ستقوم بأعمال مميزة حسب الاتفاق المبرم.

وأوضح أنه تم تقسيم جدة إلى تسع مناطق بتسعة عقود بقيمة اجمالية مليار وثمانمائة مليون ريال بدلا من ثلاثة كما جرت العادة، مبينا أن هذا التقسيم يعود بالفائدة على سكان جدة من ناحية صحة البيئة، كما يساعد في سهولة المتابعة الميدانية من قبل المختصين بالإدارة والبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة بالأمانة، طالما أن شعار المرحلة الحالية بينهم كمسؤولين ومواطنين -على حد قوله- هو «نظافة مدينتنا مسؤولية الجميع».

> وعن كيفية توزيع حاويات النفايات داخل الأحياء ولماذا لا تخصص الأمانة حاوية خاصة لكل منزل بدلا من وضع حاوية كبيرة قد لا تكفي لاحتواء النفايات وبالتالي تراكمها، قال «يتم توزيع الحاويات حسب الكثافة السكانية بكل منطقة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، أما بخصوص وضع حاوية خاصة لكل منزل لدينا دراسة بأن يكون الحي بلا حاويات وذلك بتوزيع حاويات سعة 240 لترا على المنازل لمناطق الفلل سكن أسرة واحدة أو أسرتين».

> أما السلبيات التي تصدر من سكان بعض الأحياء فيما يختص بمسألة النفايات وتشكيلها عبئا إضافيا على الأمانة، لخصها بالقول «بعض السكان يلقون النفايات خارج الحاويات المخصصة لذلك، كما يرمون مخلفات ذات أحجام كبيرة مثل الأثاث المنزلي والمخلفات الزراعية وخلافه، كما نعاني من مخلفات المباني التي ترمى بطرق عشوائية وفي أوقات خارج الدوام الرسمي والإجازات، فضلا عن إلقاء النفايات عبر نوافذ السيارات على قارعة الطريقة، ونتمنى أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل بيئة صحية ونظيفة لمدينتنا التى نفتخر بالإقامة فيها».

> وقال المهندس الغامدي: هناك ثلاثة مشاريع لتحقيق الرقى بمستوى النظافة، المشروع الأول الفرز من المصدر الذي سبقت تجربته وتكلل بنجاح في منطقتين بأحياء جدة هما حي المسرة بشمال جدة، وحي الفيحاء في وسطها وهذه التجربة استمرت تسعة أشهر، وكانت المبادرة من ضمن بنود العقود السابقة. وزاد: لنجاح هذا المشروع تم طرح كراسة شروط ومواصفات منفصلة وسوف يتم تطبيقه على (8) أحياء في المحافظة لأنه مشروع استراتيجي هام في الادارة المتكاملة للنفايات، والمشروع الثاني حاويات تحت الأرض للأماكن المزدحمة والمناطق التاريخية والسياحية وتمت دراسته وجار طرحه بمشروع مستقل، أما المشروع الثالث فهو توعوي.

> وحول شكوى بعض سكان أحياء جنوب جدة مثل المنتزهات وكيلو 14 والحرازات من محاباة الأمانة لسكان شمال المحافظة في مسألة العناية بنظافة الأحياء وسرعة إزالة النفايات قال: الأمانة حريصة كل الحرص على خدمة كافة السكان من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب دون تمييز، وتأكيدا على ذلك قامت الأمانة بتقسيم عقود النظافة من ثلاثة عقود إلى تسعة بما يضمن زيادة كفاءة جميع خدمات النظافة ومن بينها الأحياء المذكورة والمضمنة في العقدين السابع والثامن. وفي ما يتعلق بالعقوبات التي تنتهجها الأمانة، حال حدوث أي إخلال من قبل متعهد النفايات في أي من بنود العقد قال: الفيصل بين الشركات والأمانة هو كراسة الشروط والمواصفات ولكل بند عقوبته سواء كان في الإخلال بالعمل أو التقصير، لذلك تعمل الإدارات المختصة بذلك بالأمانة على الرقابة المستمرة لأداء الشركات لجميع الخدمات التعاقدية، وعلى رصد أي مخالفات تتعلق بذلك لتطبيق الغرامات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، مبينا أن المواطن البسيط يمكنه أن يوصل صوته للأمانة حينما يريد الإبلاغ عن مشكلة ما بخصوص النظافة، عن طريق الإدارة العامة للنظافة والمرادم والبلديات الفرعية والإبلاغ من خلال عمليات الأمانة 940 عن أى مشكلة. وزاد: سيجدنا أذنا صاغية لحل المشاكل في أسرع وقت لأننا نريد تنفيذ المشورع بصورة مثالية لنرى جدة بشكل مثالي يتمناه كل ساكنيها وزوارها لأنها واجهة من واجهات المملكة.

> وأشار الغامدي إلى أنهم بذلوا جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية للمساهمة في رفع مستوى النظافة ووداع تكدس النفايات بالتواصل مع رؤساء الشركات الجديدة ومديري المشاريع للمناطق التسع من خلال اجتماعات دورية لمتابعة وضع مستوى الخدمات بكل المناطق ولتطوير كفاءة وأداء تلك الخدمات. وأردف: كما تقوم فرق طوارئ برفع أداء الخدمات من كنس آلي ويدوي وتعديل الخطط التشغيلية لتتماشى مع الطبيعة ورفع المستوى لخدمات النظافة، بتغيير وإضافة مسارات، زيادة خدمات وتعديل مواعيد الخدمة، وذلك من أجل الرقي بمستوى الخدمات التعاقدية.المهندس علي الغامدي بين أن هناك رؤية مستقبلية وأفكارا جديدة لرفع مستوى النظافة في أحياء العروس لأن رسالتهم دائما هي الارتقاء بها للأفضل والتخلص من النفايات المنزلية والتجارية بطريقة بيئية والحفاظ على الصحة العامة ومعالجة كافة الملوثات البيئية بطرق تتوافق مع المعايير العالمية. وأضاف: لذلك نطمح من خلال رؤية مستقبلية لاستخدام كل الكميات المتولدة من النفايات المنزلية والتجارية لتحقيق مبدأ صفر النفايات من خلال المخطط المستقبلى للمردم الجديد بعسلاء، حيث نستعين بأحدث الأساليب العالمية والبيئية فى فرز وتصنيف النفايات وإعادة استخدامها بطرق بيئية صحية عن طريق طرح مشاريع استثمارية تحقق الهدف المنشود الذي سنجتهد في انزاله على أرض الواقع كما خططنا له تماما.