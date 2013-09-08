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جامعة «المؤسس»: منح دراسية لـ 1000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

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جامعة «المؤسس»: منح دراسية لـ 1000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة «المؤسس»: منح دراسية لـ 1000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

 أحمد السلمي (جدة)

تحتفل جامعة الملك عبدالعزيز بذكرى اليوم الوطني الثالثة والثمانين لتأسيس المملكة يوم الثلاثاء 18 الجاري بحضور مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب ووكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعة المؤتمرات وسط مشاركة كبيرة وأناشيد وطنية من الطلاب، حيث تقدم عروضا طلابية يشارك فيها عدد من منسوبي الجامعة، فيما تزدان شوارع وميادين الجامعة بالأعلام والشعارات الخضراء حاملة عبارات عن حب الوطن والولاء لقادته.وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالمنعم الحياني إن الحفل سوف يكرم فيه مدير الجامعة 350 طالبا وطالبة من المتميزين في الجوانب العلمية والثقافية والمشاركين في الأنشطة الطلابية وفي المؤتمرات والمسابقات الدولية والذين حازوا على العديد من المراكز المتقدمة والجوائز الدولية من الطالبات والطلاب.وأوضح أن الاحتفال يتخلله فقرات شعبية، ومشاركات للأندية الطلابية والجوالة، والمسرح، والتطوع، حيث سيسهم الجميع في رسم لوحات جمالية وتفاعلية عبرت عما تكنه الجامعة من ولاء ومحبة للوطن ومكتسباته.من جهة أخرى، تبدأ اليوم الأحد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة في استقبال الراغبين في التسجيل في برنامج المنح الدراسية للفصل الأول والذي تسعى من خلاله الجامعة إلى إعفاء عدد كبير من الطالبات والطلاب من الرسوم الدراسية من خلال برامج المنح الدراسية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لطلاب برنامج الفصلية للانتساب والتعليم عن بعد شريطة أن تغطي أصحاب حالات المشمولين من الطالبات والطلاب في برنامج الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وأصحاب الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتوقع أن يشمل العدد أكثر من 1000 طالب وطالبة سيعفون من الرسوم الدراسية في هذه البرامج.

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