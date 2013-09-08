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الأوقاف تجرى حصرا للخطباء غير الأزهريين لمنعهم من صعود المنبر

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الأوقاف تجرى حصرا للخطباء غير الأزهريين لمنعهم من صعود المنبر الأوقاف تجرى حصرا للخطباء غير الأزهريين لمنعهم من صعود المنبر

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف أن الوزارة تجرى حصرا لخطباء المكافأة من غير الأزهريين لمنعهم من صعود المنبر، وذلك فى محاولة منها لغل يد منتسبى تيار الإسلام السياسى عن المنابر بقرار من وزير الأوقاف، بوقف مكافآت الخطباء غير الأزهريين.

وتمكنت الوزارة حتى الآن من حصر أوراق عمرها 35 عاما فى 8 محافظات فقط لبيان إعداد ونوعيات تراخيص الخطابة، وتستعجل الوزارة باقى المحافظات لإرسال الحصر فى الوقت الذى اتخذت فيه المديريات الفرعية قرارات فردية كل حسب تفسيره للقرار فى مديريات أسيوط والإسكندرية والبحيرة، حيث منع أمس 2200 خطيب مكافأة غير أزهرى، من صعود المنبر بينما قامت مديرية الدقهلية بإبلاغ خطباء المكافأة بأن مكافآتهم توقفت وأكد لهم الشيخ صبرى عبادة مدير المديرية إنهم سيعملون فى مساجدهم حتى يحل محلهم أزهريون فى مسابقات قادمة.

وأكدت مصادر بالوزارة أن 4 آلاف خطيب مكافأة غير أزهرى يعملون بالوزارة ضمن 33 ألف خطيب مكافأة.

من جانبه استنكر عبد الغنى هندى منسق حركة استقلال الأزهر منع غير الأزهريين وغلق المساجد كما حدث أمس فى أسيوط، دون ترتيبات تسير العمل فى المساجد بتعيينات أو تشغيل خريجين لم يوفقوا فى المسابقة السابقة للتعين كدعاة بالوزارة من أبناء الأزهر كان يجب تمكينهم من الخطابة بنظام المكافأة مؤكدا أن الأرض كلها مسجد فكيف بإغلاق المسجد دون ترتيب.

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مصر 365