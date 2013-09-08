تفعيل بروتوكول التعاون بين الداخلية والمجلس القومى للمرأة لمواجهة العنف

قال اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إنه يعقد اجتماعا اليوم الأحد، مع بعض القيادات بوزارة الداخلية، وممثلين عن المجلس القومى للمرأة لتفعيل بنود البروتوكول الموقع بين الداخلية والمجلس القومى للمرأة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة.

وأشار فكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ضمن آليات التفعيل يتم بحث مساعدة وتسهيل مهمة محامى المجلس القومى للمرأة، والمحامين الحقوقيين لمقابلة السجينات المحبوسات فى قضايا العنف عبر بطاقات معينة تمنح للمحامين تسهيل مهمة تدخلهم والتواصل مع الإدارة العامة لمواجهة العنف وقطاع حقوق الإنسان بالداخلية.

وأشار فكرى أنه يتم أيضا تحديد وسيلة للتواصل للإبلاغ عن حالات العنف فى المحافظات التى قد يقابلها أعضاء المجلس القومى للمرأة، والتواصل مع القسم الخاص بحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى الذى تم إنشاؤه بالمحافظات للتدخل الفورى.

كما نوه فكرى أنه سيتم عمل تنسيق بين مصلحة السجون لتحديد زيارات استثنائية للنساء بالسجون، بالإضافة للزيارات الأساسية المحددة للسجينات بناء على موافقة النيابة، حتى يتم بحث شكوى السيدات المحبوسات فى السجون أثناء فترة محبسها للتدخل لحلها.