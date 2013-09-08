مدينة الملك فهد الطبية تطور مهارات منسوبيها لتحقيق الريادة الصحية

نواف عافت (الرياض)

نظمت مدينة الملك فهد الطبية، ورشة عمل متقدمة لتطوير برامجها التدريبية الموجهة لمنسوبيها والعاملين في القطاع الصحي على مستوى المملكة، بالتعاون مع معاهد ومؤسسات تدريبية عالمية، لتصميم برامج تدريبية متقدمة ترفع من مهارات منسوبيها لتقديم خدمة طبية مميزة للمريض.وقال المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني، في كلمة له خلال حضوره أعمال الورشة، إن المدينة مهتمة كثيرا بتطوير مهارات منسوبيها بما يسهم في تقديم خدمة للمريض على مستوى عال وبمواصفات عالمية. مؤكدا أنهم ماضون في أهدافهم الاستراتيجية لتحقيق الريادة الصحية في كل الجوانب، ومن ضمنها تطوير مهارات منسوبي المدينة أو الراغبين من منسوبي القطاعات الصحية المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.وأفاد أن مدينة الملك فهد الطبية تتبنى حاليا إقرار برامج متقدمة في تطوير الكوادر البشرية والاستمرار في البحث عن بناء علاقات مع أبرز المؤسسات المتخصصة في التدريب على مستوى العالم، انطلاقا من أهم أهدافها وواجبات المدينة وهو التدريب والتطوير للقطاع الطبي على مستوى المملكة وأن تكون مرجعية ريادية على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن المدينة لديها برامج تدريب طبية وفنية متنوعة عالية المستوى، مثل برامج الابتعاث، واحتضان كلية طبية تخرج سنويا عددا من الأطباء مستفيدين من مرافق المدينة الطبية في التدريب والتطبيق.وبين أن المدينة أيضا تهتم بتطوير منسوبيها من الكادر الإداري، من خلال تقديم برامج ودورات قصيرة في مختلف التخصصات الإدارية والتنظيمية خاصة في مجال اللغة الإنجليزية، التي تعد مطلبا ضروريا للعمل في المنشآت الطبية.من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة الدكتور فهمي السناني، أن مدينة الملك فهد الطبية أولت جانب التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا إدراكا منها بأن تقديم خدمات متخصصة وبكفاءة عالية يتطلب التأهيل المستمر الذي يوازي ذلك.وقال الدكتور السناني، إن التدريب هو الأداة الرئيسية التي تكسب الفرد المهارات لتقديم مستويات فاعلة ومثمرة، مفيدا أن المدينة أخذت على عاتقها مسؤولية التعليم الأكاديمي وتدريب وتطوير القوى العاملة للارتقاء بمستواهم الوظيفي وسد الاحتياجات من الكفاءات العاملة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الطبية، الفنية، التمريضية، الإدارية لضمان توافر الوصول الفعال لمصادر المعلومات، إضافة إلى تنظيم برامج التعليم الطبي المستمر التي تشمل المؤتمرات، الندوات، المنتديات، ورش العمـل والحصول على الاعتراف لبرامج المهن الصحية المختلفة.