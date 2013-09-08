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تعديل رحلات مطار الأمير سلمان بالدوادمي

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تعديل رحلات مطار الأمير سلمان بالدوادمي تعديل رحلات مطار الأمير سلمان بالدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

عدلت الخطوط رحلات مطار الأمير سلمان بمحافظة الدوادمي الأسبوعية المتجهة من وإلى الرياض وجدة، وذلك تزامنا مع بدء الدراسة لمراحل التعليم المختلفة بالمملكة، ليكون التوقيت ملائما بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت.وقد حددت الخطوط موعدا جديدا لرحلات خطي سير الرياض وجدة، لتصبح يومي الخميس والسبت بدلا من يومي الأربعاء والجمعة، وذلك من الخميس المقبل 6/11/1434هـ الموافق 12/9/2013م حتى تاريخ 21/12/1434هـ الموافق 26/10/2013 م، وستكون مواعيد وصول الرحلات وإقلاعها حسب الجدول التالي: الخميس (الرياض- الدوادمي - الرياض) وصول 09:55 صباحا – إقلاع 10:25 صباحا، والخميس (جدة – الدوادمي- جدة) وصول 20:25 مساء – إقلاع 20:55 مساء، السبت (جدة – الدوادمي- جدة) وصول 14:15 ظهرا – إقلاع 14:45 ظهرا، والسبت (الرياض- الدوادمي- الرياض) وصول 22:10 مساء – إقلاع 22:40 مساء.

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