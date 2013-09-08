باحث يرصد الصندوق الخيري كأنموذج تنموي في رسالته للدكتوراه

مريم الصغير (الرياض)
رصد باحث في كلية الإدارة بجامعة اكستر البريطانية، الصندوق الخيري الاجتماعي كأنموذج دعم هام للمشاريع التنموية في السعودية وأن دوره البارز في دعم الشباب والفتيات كان لافتا في خلق الاستقلالية الاقتصادية لهم.جاء ذلك في رسالة بعثها للصندوق الخيري الاجتماعي الباحث سعيد بن سعد القرني في كلية الإدارة بجامعة اكستر البريطانية الذي يحضر درجة الدكتوراه وحمل عنوان رسالته (المشاريع الريادية في المملكة العربية السعودية) التي أكد فيها على دور الصندوق البارز في دعم الكثير من الطالبين للدعم خاصة من أصحاب المشاريع.وأوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات أن خطط عمل الصندوق تسير وفق منهجية تنموية خالصة رسمها رئيس مجلس الإدارة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عبر فلسفة ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز، وأسبابها، وتهيئة المناخ للحد منها بإيجاد برامج تنموية ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم.وأوضح أن رؤية الصندوق في العمل الخيري تنهج الأسلوب الجديد الذي يقوم على تأهيل المحتاجين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، وليصبحوا أناسا منتجين عاملين يسهمون في تطوير مستواهم ومستوى أسرهم المعيشي وتنمية مجتمعهم، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين للأموال والمساعدات الاجتماعية، وبالتالي فإن منهج عمل الصندوق يصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، ويعمل على تشجيع العمل والإنتاج وتفعيل دور الفرد في الدائرة الاقتصادية الوطنية.وأفاد أن عدد المستفيدين من الصندوق الخيري منذ تفعيل برامجه وحتى نهاية عام 2012م، بلغ أكثر من 40 ألفا من أبناء وبنات الأسر المحتاجة في المملكة، عبر برامج المنح التعليمية بالدبلوم والبكالوريوس، وبرنامج التدريب والتوظيف بمساراته (التوظيف المباشر - التدريب المنتهي بالتوظيف - الدورات الصيفية) وبرنامج دعم المشروعات بمساراته (أسر منتجة - محافظ دعم مالي - مشاريع)، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المعتمدة لهذه المنح تجاوزت خلال تلك الفترة أكثر من مليار و250 مليون ريال.وبين أن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق هي الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية والأيتام والمطلقات والمعلقات وأبنائهن، والمستفيدون من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم والمستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمتعافون من الإدمان، ولكل أسرة يقل دخل معيلها عن 8 آلاف ريال. وفي ختام حديثه دعا مدير عام الصندوق الخيري كافة المستفيدين من خدمات الصندوق إلى المبادرة ومتابعة الخدمات التي يعلن عنها بشكل مستمر، عبر إعلانات الصحف المحلية أو زيارة صفحات الصندوق الخيري على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - fund_org) وأيضا صفحة الصندوق الخيري على الفيس بوك Social.Charity أو من خلال الاتصال المباشر على هاتف الصندوق الخيري 920002251 أو من خلال موقعه على شبكة الإنترنت : http://www.fund.org.sa