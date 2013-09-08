نائب أمير القصيم يطلق ملتقى شباب بريدة الخميس المقبل

سلمان الضباح (بريدة)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، تنطلق فعاليات ملتقى شباب بريدة 34 مساء يوم الخميس المقبل 6 ذي القعدة 1434هـ في مقر الملتقى الواقع على طريق الدائري الداخلي لبريدة جنوب حديقة الرفيعة الذي ينظمه وينفذه مركز التنمية الاجتماعية ببريدة، بإشراف مدير المركز خالد بن عبدالله المنصور وعدد من الشباب المتطوعين.أوضح ذلك مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق الذي أشار إلى أن الملتقى يهدف لربط شباب الوطن بعقيدتهم الإسلامية النقية وتأسيس مبدأ المواطنة المبني على الحب والولاء لوطنهم وولاة أمرهم ومجتمعاتهم، وتقديم البرامج الاجتماعية والشرعية والتربوية والترفيهية والرياضية التي تساهم في إشغال الشباب بالنافع والمفيد، ونبذ الأفكار والسلوكيات غير المرغوب بها وتصحيح المفاهيم وتحفيز العمل والإنتاج والإبداع لدى فئة الشباب، وتأصيل العمل التطوعي وإنشاء مجموعات تطوعية من الشباب الذين يستطيعون تقديم الخدمات للمجتمع بكل أشكالها وصورها.وأفاد أن مدة فعاليات الملتقى تسعة أيام، ستبدأ عقب صلاة العصر من الخميس المقبل حتى الجمعة الموافق 14/11/1434 والدعوة عامه للجميع، مهيبا بكل فئات المجتمع من الرجال المشاركة والحضور، مقدما شكره لراعي الحفل والعمل الاجتماعي بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على تشريفه وافتتاحه للملتقى، ولوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الذي يولي برامج الشباب كل العناية والاهتمام ووكيل الوزارة للتنمية الدكتور عبدالله ناصر السدحان على دعمه لهذا الملتقى ولفريق العمل والمتطوعين من الشباب.