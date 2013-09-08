جامعة الإمام توقف القبول بـ«الدعوة» وتفتح التحويل في جميع التخصصات

خالد العصيمي (الدوادمي)

وجه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، إدارة القبول والتسجيل بالعمادة لمعالجة طلبات التحويل من الانتساب المطور إلى الانتظام في جميع التخصصات وفقا للوائح والأنظمة، وأبان بأن التحويل متاح لجميع التخصصات في الفصل الدراسي الحالي 1434/1435هـ وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة بالجامعة، مؤكدا أنه تم إيقاف القبول في تخصص الدعوة لمرحلة البكالوريوس ابتداء من الفصل الدراسي الحالي والبرنامج مستمر للمقيدين حاليا حتى تخرجهم، بالإضافة إلى إطلاق برنامج البكالوريوس في تخصص أصول الدين في الفصل الدراسي الحالي.أعلن ذلك عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الدكتور عبدالعزيز العامر.