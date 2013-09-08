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سيارة مصفحة وطاقم أمني لحماية مصور نايل سينما ووقفة احتجاجية للوفد المصري ترفع الأعلام المصرية

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سيارة مصفحة وطاقم أمني لحماية مصور نايل سينما ووقفة احتجاجية للوفد المصري ترفع الأعلام المصرية سيارة مصفحة وطاقم أمني لحماية مصور نايل سينما ووقفة احتجاجية للوفد المصري ترفع الأعلام المصرية

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 14 دقيقة

مرت الأجواء هادئة جدا أمس السبت في مدينة مالمو السويدية في أعقاب حدوث مشاحنات بين فردين من أنصار الإخوان المسلمين أحدهم ابن رئيس الجمعية بالسويد والذي اعتدى على المصور مهاب زنون مصور قناة نايل سينما، وخلت الساحة التي يقع فيها مجمع صالات العرض السينمائي "سبيجل سال" من أي من أنصار الإخوان، وتواجدت قوات الأمن بشكل شديد الكثافة وتم تعيين حراسة خاصة مكونة من ثلاثة أفراد يتغيرون علي مدار اليوم ويصاحبون مهاب في الفندق وخارجه أيضا، بالإضافة لاصطحابه اليومي في سيارة مصفحة خاصة أرسلتها القوات السويدية لتشديد التأمين، وجاري التحقيق لضبط الشاب الذي اعتدى علي مهاب زنون وتعرف عليه البعض بشكل واضح.

وعلى جانب آخر تختتم اليوم الأحد فعاليات مهرجان مالمو السينمائي في دورته الثالثة ويقام حفل الختام في السادسة مساء، وقد قرر الوفد المصري المشارك إلى اليوم في المهرجان، والذي أصر علي البقاء تحديا لأنصار الإخوان، أن يقوم بوقفة احتجاجية أمام صالة العرض لأنه من المحتمل أن يحضر أنصار الإخوان مرة أخرى كما فعلوا بحفل الافتتاح، وربما يحاولون الاحتكاك من أجل الظهور الإعلامي واستغلال الحدث، لذلك يجهز الوفد المصري إجراءات الوقفة الاحتجاجية كرد عملي عليهم، وقد حضر مندوبا من السفارة المصرية أمس وصاحب الوفد المصري في رحلة داخل مدينة مالمو.

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