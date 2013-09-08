الريشة ترسم البسمة على وجوه أطفال الاحتياجات الخاصة

أحمد اللقماني (مكة المكرمة)

نظم مركز التنمية الاجتماعية ممثلا في وحدة الأمومة والطفولة بمكة المكرمة مساء أمس برنامجا ترفيهيا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان «العب وامرح وتعلم مع الأيدي الصغيرة» بسوق الضيافة، حيث حضر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وبمشاركة فرقة «جوك معانا» حيث شارك الأطفال في العديد من الفقرات ومنها «ركن الرسم» لأبراز مواهب وقدرات الأطفال على الرسم. وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية شادي اللهيبي، أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج هم الأطفال وأن هذه الأنشطة تهدف إلى تربية الروح الجماعية لدى الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم ومساعدتهم على التكييف الاجتماعي، وأيضا رفع مستوى الأطفال الفكري والتربوي وتنشيطهم على التعلم والإبداع، فيما الهدف الأهم هو إدخال الفرح والسرور لدى الأطفال.الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأطفال خصوصا الرسم والمسابقات والتي أضافت البسمة لدى شفاه الأطفال.