دورات تدريبية لأعضاء التدريس بـ «أم القرى»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تطلق عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى في الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحالي مجموعتها الأولى من الدورات التدريبية للعام الدراسي الجامعي الحالي 1434/1435هـ لأعضاء وعضوات هيئة التدريس في مجال أساسيات التعلم الإلكتروني وبيئة التعلم الإلكتروني وبناء المحتوى وكذلك إدارة المقرر الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية بالإضافة إلى الفصول الافتراضية.وأوضح عميد العمادة الدكتور محمد اللهيبي أن الدورات التدريبية سوف تقدم على فترتين صباحية من 9 - 12 ومسائية من 1 - 4، وذلك مراعاة لمواعيد محاضرات وارتباطات أعضاء هيئة التدريس، لافتا النظر إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بعضوات هيئة التدريس سوف تقدم بشكل مباشر ومستقل، داعيا الجميع إلى الدخول على رابط العمادة https://elearn.uqu.edu.sa/ للتعرف على كيفية التسجيل.