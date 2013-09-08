أخبار عاجلة

خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

دورات تدريبية لأعضاء التدريس بـ «أم القرى»

Google+ Print
دورات تدريبية لأعضاء التدريس بـ «أم القرى» دورات تدريبية لأعضاء التدريس بـ «أم القرى»

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تطلق عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى في الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحالي مجموعتها الأولى من الدورات التدريبية للعام الدراسي الجامعي الحالي 1434/1435هـ لأعضاء وعضوات هيئة التدريس في مجال أساسيات التعلم الإلكتروني وبيئة التعلم الإلكتروني وبناء المحتوى وكذلك إدارة المقرر الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية بالإضافة إلى الفصول الافتراضية.وأوضح عميد العمادة الدكتور محمد اللهيبي أن الدورات التدريبية سوف تقدم على فترتين صباحية من 9 - 12 ومسائية من 1 - 4، وذلك مراعاة لمواعيد محاضرات وارتباطات أعضاء هيئة التدريس، لافتا النظر إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بعضوات هيئة التدريس سوف تقدم بشكل مباشر ومستقل، داعيا الجميع إلى الدخول على رابط العمادة https://elearn.uqu.edu.sa/ للتعرف على كيفية التسجيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية