لجنة توسعة المطاف تبحث الترتيبات التنظيمية لموسم الحج غداً

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)
نيابة عن وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الإشرافية العليا لفريق وزارة التعليم العالي لمشروعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام الدكتور خالد بن محمد العنقري، يفتتح مدير جامعة أم القرى نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا الدكتور بكري بن معتوق عساس صباح غد الاثنين فعاليات ورشة العمل السادسة التي ينظمها فريق وزارة التعليم العالي ممثلا باللجنة الفنية بجامعة أم القرى بمشاركة قطاعات وزارة الداخلية المختلفة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لخدمة الطائفين ببيت الله الحرام وتوفير أقصى سبل الراحة والسلامة والطمأنينة لهم لكي يؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة وذلك بقاعة الملك فيصل التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.وأوضح الدكتور بكري عساس أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش العمل واللقاءات التي يعقدها فريق وزارة التعليم العالي ممثلا باللجنة الفنية بجامعة أم القرى مع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للاستفادة من خبراتهم الميدانية والتنظيمية بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به والاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم التي تم رصدها خلال موسم رمضان الماضي إلى جانب الاستعداد ووضع الترتيبات التنظيمية لموسم حج هذا العام، لافتا النظر إلى أنه سيشارك في الورشة ممثلون من أمانة لجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة والأمن العام والدفاع المدني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واللجنة الفنية بوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى مجموعة بن لادن السعودية. وأكد عساس أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف يعد أحد أهم المشرعات الجاري تنفيذها والتي من المؤمل أن تحقق تطلعاته – أيده الله – في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطاف.