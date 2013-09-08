«نشر ثقافة حقوق الإنسان».. ندوة بتعليم حائل

نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بحائل أمس الأول ندوة بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان" بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان د. زيد بن عبدالمحسن، ومدير عام التربية والتعليم بحائل عبدالعزيز المسند، والمشرف العام لفرع هيئة حقوق الإنسان في حائل الدكتور محمد السيف. وعبّر نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عن سعادته باللقاء مع إدارة تعليم حائل والمشاركة في بناء مجتمع يعرف حقوقه وواجباته. من جانبه قال مدير عام التربية والتعليم بمنطقة حائل خلال الندوة إن الإسلام كرّم الإنسان وحفظ له حقوقه، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط المجتمع يكون من خلال قيادات إدارة تعليم حائل وجميع المعلمين حتى تصل الرسالة إلى الجميع في قالب تربوي وعلمي. فيما بين عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الشهراني في كلمته خلال الندوة أن المدرسة هي حجر الزاوية لتواجد نسبة كبيرة من المجتمع في قطاع التعليم، فدمج تعليم حقوق الإنسان بالتربية والتعليم أصبح ضرورياً، لتكون جميع المقررات الدراسية خاضعة لحقوق الإنسان في التعلم والممارسة، مشيراً إلى أن دور المعلم في تطبيق حقوق الإنسان مع طلابه يبدأ بعد تدريبه على معرفة حقوق الإنسان حتى يستطيع إيصالها إلى الطالب والطالبة ليعرف الجميع حقوقه وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، مطالباً بممارسة وتطبيق حقوق الإنسان، وبأن تُعنى النشاطات اللاصفية في مدارس التعليم العام بحقوق الإنسان.