وصول أول رحلة حج لمطار المدينة المنورة

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر أمس السبت طائرة تقل أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام وكان في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من ماليزيا لدى وصولهم مقر سكنهم سفير ماليزيا لدى المملكة داتو بروفيسور سيد عمر السقاف ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد علي مصلوخ وقنصل شؤون الحج الماليزي، حيث قدم للحجاج الحلويات والتمور والورود في جو احتفائي أبهجهم، وقد أشاد السفير بجهود المملكة من استعدادات وترتيبات ومشروعات عملاقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في المدينتين المقدستين، وقال السفير لقد لمسنا الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين للحجاج عامة وما توفره من خدمات جليلة للحجاج الماليزيين، مؤكدا أن هذا العطاء يتجدد ويتطور عاما بعد عام من خلال توفير البنى التحتية اللازمة والدور المناسبة والمؤسسات والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة هذه الأعداد المتزايدة للحجاج.

من جهته عبر الدكتور يوسف حوالة عن سعادته باستقبال أول فوج من حجاج ماليزيا، مؤكدا أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ الخطط التشغيلية اللازمة التي تقر من قبل الوزارة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الحجاج الكرام، حيث قال نسعى جاهدين إلى أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا المنوطة بنا وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع مكاتب شئون الحجاج بصفة العموم ومكتب شئون الحجاج الماليزي بصفة الخصوص متمنيا للحجاج الماليزيين في المدينة النبوية الشريفة طيب الإقامة بها ولكل حجاج بيت الله الحرام الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور.

وأوضح حوالة ان الخدمات التي تقدمها المؤسسة متمثلة في عناصر الخدمة الرئيسة من استقبال الحجاج في المنافذ البرية والجوية للمدينة المنورة ثم إنهاء إجراءات جوازاتهم وما يتصل بالآلية المتبعة واصطحاب الحافلات إلى مقر سكنهم بالتعاون مع مكتب إرشاد الحافلات ثم يقوم المكتب التنفيذي المختص بمتابعة الحجاج في مساكنهم مع قطاع الطوارئ والسلامة لتفقد المساكن ثم بعد ذلك تقدم عناصر الخدمة الرئيسة للحجاج الكرام ويأتي بعد ذلك مرحلة الإعداد للمغادرة إلى مكة في موسم ما قبل الحج وإلى بلدان الحجاج ما بعد الحج، كذلك تفقد الحجاج الذين تقتضي المشيئة الإلهية أن يدخلوا مستشفيات المدينة المنورة وبالتالي متابعة حالاتهم الصحية حتى خروجهم من المستشفى فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى.