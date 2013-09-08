جامعة اليمامة تستقبل طلابها المستجدين

نظمت جامعة اليمامة مؤخراً حفل استقبال الطلاب المستجدين بحضور مدير الجامعة الدكتور حسين الفريحي ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور كاسب الرشيدي وعمداء الكليات، بهدف تعريف الطلبة الجدد بالأنظمة ولوائح الجامعة وعلى الأخص التعليمات المنظمة للدراسات والاختبارات التي تهم مستقبلهم الدراسي والخدمات التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب والطالبات إلى جانب الرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

وأوضح د. الفريحي للطلاب الأنظمة التعليمية وبين لهم أهمية انضمامهم للجامعة وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد كما شدد على الطلاب بضرورة استثمار كافة الإمكانيات التي تمنحها لهم الجامعة والاستفادة منها في سبيل تعزيز قدراتهم التعليمية لما فيه صالح مستقبلهم الدراسي ولاحقاً الوظيفي وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تنتظرهم في سوق العمل والمنافسة القوية بين الخريجين.

وعرّف وكيل الجامعة الدكتور كاسب الرشيدي للطلبة المستجدين قوانين وأنظمة الجامعة وكيفية التسجيل من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وحثهم على استغلال جميع مرافق الجامعة من المكتبة المركزية ومعامل الحاسب الآلي، ومركز ميكروسوفت للإبداع ومراكز ساب المالية والنادي الرياضي والأنشطة اللاصفية.

وتعتمد جامعة اليمامة في توزيع الطلاب على الفصول الدراسية وفق مستوياتهم في اللغة الإنجليزية، حيث إن للجامعة سنة تحضيرية تؤهل الطلاب للدراسة الأكاديمية بهدف تدريس الطلاب اللغة الإنجليزية، والرياضيات، ومهارات التعلم، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى مناهج الجامعة الأساسية التي تكسب الطلاب قدرات التعامل مع الحياة.