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محافظ القريات يتفقد «منفذ الحديثة»

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محافظ القريات يتفقد «منفذ الحديثة» محافظ القريات يتفقد «منفذ الحديثة»

القريات - هزاع الرويلي

    قام محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بزيارة تفقدية لمنفذ جمرك الحديثة والتقى خلالها مدير عام جمرك الحديثة المكلف إبراهيم كاسب العنزي ومنسوبي الجمرك ومديري الإدارات والأقسام العاملة في المنفذ. ونقل لهم شكر وتقدير أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر ووكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله آل الشيخ على جهودهم المبذولة والمخلصة وتفانيهم في أداء عملهم المنوط بهم. وقد قام الجاسر أثناء الزيارة بالتجول داخل ساحات الركاب والتفتيش والاطلاع على سير العمل والاجراءات المتبعة والخدمة المقدمة للمسافرين. وقد رافق الجاسر في زيارته مدير شرطة القريات العميد سعود حوري الرويلي ورئيس مركز الحديثة محمد العليان وعدد من مديري القطاعات الأمنية في منفذ الحديثة.


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