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زيادة هرمون البروجسترون يزيد الغازات أثناء الحمل

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زيادة هرمون البروجسترون يزيد الغازات أثناء الحمل زيادة هرمون البروجسترون يزيد الغازات أثناء الحمل

تسأل قارئة كيف يمكننى تجنب الغازات أثناء الحمل ؟

تشعر المرأة بالحرج والضيق كثيرًا عند خروج الغازات من الجسم أثناء الحمل وهذا يعرضها للعديد من المواقف المحرجة التى قد لا تستطيع التخلص منها، وهناك بعض السيدات التى يكون خروج الغازات أمرًا قد لا تستطيع التحكم فيه والسبب فى زيادة الغازات.

كما يوضح دكتور عدلى عبد الرحيم استشارى أمراض النساء والتوليد هو زيادة هرمون البروجسترون مما يمثل ضغطًا على المعدة وعملى الهضم فيكون المخرج الوحيد له هو خروج الغازات فيحدث ارتخاء لبعض عضلات الجسم فلا تقدر المرأة على مقاومته وفى الشهور الأخيرة الرحم ينمو بشكل كبير مما يضغط على المعدة فتكون النتيجة هى خروج الغازات من الجسم.

وقد تنتج الغازات نتيجة تكون البكتيريا فى المعدة فلا تجد مخرجًا لها سوى الغازات التى تخرج من الجسم للتخلص من أى عائق يصيب الجسم، ويسبب له المشاكل لذا لابد من المشى يوميًا لأن ذلك يقلل من الضغط على الجهاز الهضمي، ويقلل كمية المشاكل المحتمل الوقوع فيها مع ضرورة عدم الاستلقاء على السرير أثناء تناول الطعام، لأن ذلك لا يجعل الجسم يقوم بعملية الهضم بالشكل الأفضل مع الإكثار من تناول الماء بين الوجبات مع ضرورة مضغ الطعام جيدا، وتجنب الحديث أثناء الأكل حتى لا تبتلعى كمية أكبر من الهواء تؤثر على معدتك.

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